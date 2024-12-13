Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Bochum'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Bochum MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Bochum maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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