Sakaryaspor - Iğdır FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 16. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024- 12:11