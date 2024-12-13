Nottingham Forest - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Nottingham Forest ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NOTTİNGHAM FOREST - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nottingham Forest - Aston Villa maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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