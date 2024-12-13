Juventus - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus sahasında Venezia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Juventus - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Venezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Venezia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Venezia maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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