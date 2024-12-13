İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 16. hafta maçında İstanbulspor sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında İstanbulspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İSTANBULSPOR - ERZURUMSPOR FKMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.