Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grup oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz hakkında açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"Çekilen kurada grubun dengeli olduğunu belirten Kazancı, "Zaten eylülde başlayacak müsabakalar. Hızlı hızlı bitecek, eylül ekim kasım. 6 maçta son bulacak. Playoff olmazsa inşallah direkt gideriz. Gayet dengeli bir grup oldu. 3. torbada Gürcistan'dan geldi. İspanya veya Hollanda da puan kaybedebilir. Özellikle iç sahada 3 galibiyet almamız gerekir. İlk maça 9 ay daha var. O zamana kadar daha da tecrübemiz artacak." ifadelerini kullandı.