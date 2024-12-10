PFDK sevkleri açıklandı!

Hukuk Müşavirliği'nce 10.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ONVO ANTALYASPOR Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ görevlisi MAHMUT ASLAN'ın 07.12.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu SİNAN OSMANOĞLU'nun 08.12.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SEDAT BAYRAK'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ESENLER EROKSPOR Kulübü futbolcusu MUCAHİT ALBAYRAK'ın 09.12.2024 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 09.12.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 09.12.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü kaleci antrenörü ALİ HIDIR KURT'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü futbolcusu HÜSEYİN ERAY KARATAŞ'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş.-FETHİYESPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan ALTINORDU-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA KURNAZ'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA ŞERİFOĞULLARI'nın 08.12.2024 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- BUCASPOR 1928 Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BUCASPOR 1928 Kulübü futbolcusu SELAHATTİN SEYHUN 'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK antrenörü MURAT DABAN'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ antrenörü ÜMİT TÜTÜNCİ'nin 08.12.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-KEMERKENT BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve " saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-BURSASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BURSASPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-BURSASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KARŞIYAKA Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-SİLİFKE BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR Kulübü futbolcusu ALİ OSMAN KARNAPOĞLU'nun 08.12.2024 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYESİ PLEVNE SPOR-HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ kaleci antrenörü GÖKMEN ÇALIŞKAN'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ futbolcusu AHMET ÇELİK'in 08.12.2024 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ futbolcusu ALİHAN BEL'in aynı müsabakadaki " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR Kulübü futbolcusu ERTUĞRUL SANCAKTUTAN'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR-UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu AYDEMİR EMRAH UZUN'un 08.12.2024 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- MUĞLASPOR Kulübü antrenörü BÜLENT TUNCAY'ın 09.12.2024 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR kulübü masörü ERAY DEMİRTAŞ 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA AYDIN'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki " hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi AHMET ÇOBAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü antrenörü DEDE ÇELİK'in 08.12.2024 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ futbolcusu FEVZİ CAN BOZKUŞ'un 08.12.2024 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ görevlisi TARIK GÜLYAZI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ futbolcusu BURAK BAŞKAYA 'nın aynı müsabakadaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ görevlisi HAKAN ELİDEMİR'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ antrenörü RAUF MELİH ALPASLAN'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

45- ORDUSPOR 1967 A.Ş. Kulübü Başkanı İSA AKÇAY'ın 08.12.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine (halihazırda cezalı),

ORDUSPOR 1967 A.Ş. Kulübü futbolcusu MUHAMMET CAN TUNCER 'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.