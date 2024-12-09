Brezilya Serie A'da sezon, son maçların oynanması ile birlikte sona erdi. Şampiyonluk yarışının kazananı 79 puan ile Botafogo oldu. Geçtiğimiz hafta maçın 30. saniyesinde 10 kişi kalmasına rağmen tarihinde ilk kez Libertadores Kupası'nı kaldıran ekip, sezonu çifte sevinç ile kapattı.

Botafogo, sezonun son mücadelesinde Sao Paulo'yu 2-1 mağlup etti. En yakın rakibi Palmeiras ise Fluminense'ye evinde 1-0 kaybetti ve averajla şampiyon olma şansını kaçırdı.

Botafogo, 6 puan fark ile Brezilya Serie A şampiyonu oldu.