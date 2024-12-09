Arda Güler Real Madrid'de kalacak mı? Carlo Ancelotti açıkladı!
Son dakika spor haberi: İspanya La Liga devi Real Madrid forması giyen ve son zamanlarda başka bir takıma kiralık olarak gidip gitmeyeceği tartışılan milli futbolcu Arda Güler için, eflatun-beyazlı ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti bir açıklama yaptı. İşte Ancelotti'nin Arda Güler'in geleceği ile ilgili yapmış olduğu o açıklama...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2024- 21:18
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, 10 Aralık Salı günü deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak.
Mücadele öncesinde basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Ancelotti açıklamasında "Arda Güler'in ayrılması söz konusu değil. Takımda kalacak. Gençlere sabırlı olmak gerekiyor. Genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor."" ifadelerini kullandı.