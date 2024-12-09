Arda Güler Real Madrid'de kalacak mı? Carlo Ancelotti açıkladı!

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga devi Real Madrid forması giyen ve son zamanlarda başka bir takıma kiralık olarak gidip gitmeyeceği tartışılan milli futbolcu Arda Güler için, eflatun-beyazlı ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti bir açıklama yaptı. İşte Ancelotti'nin Arda Güler'in geleceği ile ilgili yapmış olduğu o açıklama...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2024- 21:18