İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham-Chelsea maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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