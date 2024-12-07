İtalya Serie A'da 5. hafta karşılaşmasında Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve maçtan beraberlikle ayrıldı.

Maçta Juventus'un golleri 62. dakikada Koopmeiners ve 90+2. dakikada Mbangula'dan gelirken, Bologna'nın gollerini ise 30. dakikada Ndoye ve 52. dakikada Pobega kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 27 puana yükselerek 6. sırada yer almayı sürdürdü. Bologna ise 22 puanla 8. sıradaki yerini korudu.