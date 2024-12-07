Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile Beylerbeyi 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile Beylerbeyi 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11. hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan Galatasaray-Beylerbeyi maçıyla açıldı. Konuk takımın 2 kez öne geçtiği müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 43. dakikada penaltıdan Marie Manga ve 78. dakikada Malado Diallo atarken Beylerbeyi'nin gollerini 14. dakikada Elena Santos, 59. dakikada ise Kennya Cordner kaydetti.

Bu sonuçla iki maçı eksik Galatasaray puanını 19, Beylerbeyi ise 20'ye çıkardı.