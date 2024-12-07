İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Atletico Madrid ile Sevilla 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Sevilla maçı 8 Aralık Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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