Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen sahasında St Pauli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bayer Leverkusen - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - St Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile St Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - St Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - St Pauli maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...