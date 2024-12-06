Altay Bayındır: Benim için zor

Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli eldiven, her zaman oynamak isteyen birisi olduğunu ve şu an olduğu durumun kendisi için zor olduğunu söyledi. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın ve İngiliz devi Manchester United'ın başarılı kalecisi Altay Bayındır beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli file bekçisinin sözlerinden öne çıkanlar;

"BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Burada olmak çok güzel bir duygu. Benim pozisyonumda daha çok süre bulmak gerekiyor. Oynamadığınızda mutluysanız iyi bir şey değil bir profesyonel futbolcu için. Tabii ki ortamın enerjisini bozmadan, sağlıklı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Her zaman oynamak isteyen birisi olarak benim için zor. Ama her zaman çalışmaya devam ediyorum bazı şeylerin değişmesi için.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Manchester şehri çok güzel, Londra'ya da gittim. Londra da inanılmaz güzel ama ben Manchester'ı daha çok seviyorum. Çünkü insanlar daha pozitif, çok kalabalık değil, trafik konusu da çok önemli. Dolayısıyla Manchester sevdiğim, mutlu olduğum ve kendimi evimde hissettiğim bir yer.