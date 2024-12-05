Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Stuttgart-Union maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART-UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Union Berlin maçı 6 Aralık Cuma günü saat 22.30'da Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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