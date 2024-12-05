Celta Vigo-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo-Mallorca 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CELTA VİGO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Celta Vigo-Mallorca maçı 6 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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