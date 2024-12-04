Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid (Maç sonucu ÖZET)

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltma fırsatını kaçırdı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 01:07