İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Newcastle United-Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City FC-Nottingham Forest maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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