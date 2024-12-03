Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Karşıyaka sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Karşıyaka - Ankaragücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karşıyaka - Ankaragücü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Karşıyaka ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karşıyaka - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Ankaragücü maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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