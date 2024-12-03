Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında İskenderunspor sahasında Tire 2021 FK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İskenderunspor - Tire 2021 FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskenderunspor - Tire 2021 FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında İskenderunspor ile Tire 2021 FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskenderunspor - Tire 2021 FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKENDERUNSPOR - TİRE 2021 FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İskenderunspor - Tire 2021 FK maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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