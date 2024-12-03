İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arsenal-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Arsenal-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal-Manchester United maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 23.15'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈