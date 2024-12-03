Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Anadolu Üniversitesi sahasında Bucaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Anadolu Üniversitesi - Bucaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Anadolu Üniversitesi ile Bucaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - BUCASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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