Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Iğdır FK ile Muş Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Iğdır FK - Muş Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Iğdır FK - Muş Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Iğdır FK ile Muş Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Muş Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK - MUŞ SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Iğdır FK - Muş Spor maçı 3 Aralık Salı günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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