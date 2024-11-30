Lecce - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce - Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Juventus maçı 1 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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