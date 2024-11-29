İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Valladolid sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Valladolid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valladolid - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valladolid ile Atletico Madrid 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valladolid - Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Leganes maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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