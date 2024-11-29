İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Barcelona sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona ile Las Palmas15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Las Palmas ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Las Palmas MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Las Palmas maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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