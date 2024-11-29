Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Shabab sahasında Al Hilal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Shabab - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Shabab ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab - Al Hilal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab - Al Hilal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab - Al Hilal maçı 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.