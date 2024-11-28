Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr sahasında Damac'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Damac maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Damac maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Damac karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Damac ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Damac MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Damac maçı 29 Kasım Cuma günü saat 17.40'taoynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - DAMAC MAÇI CANLI İZLE