2016'da bir peri masalıyla Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Danny Drinkwater, futbol dünyasının tanınan isimlerinden biri olmuştu. O şampiyonluğun ardından 1 yıl sonra Chelsea'ye 37.9 milyon Euro'ya transfer olan İngiliz orta saha, milli takıma kadar yükselmişti. Ancak başarılı futbolcunun kariyeri Londra ekibinde beklenildiği gibi gitmedi. Burada kariyeri çöküşe geçen Drinkwater, sırasıyla Burnley, Aston Villa, Kasımpaşa ve Reading'e kiralanmıştı.

KASIMPAŞA KARİYERİ UZUN SÜRMEDİ

Kasımpaşa'da 11 maçta süre alan İngiliz futbolcu, İstanbul'da da aradığı çıkışı bir türlü sağlayamadı. Sezon sonu geldiğinde Chelsea'ye dönen Drinkwater, böylelikle Süper Lig'de forma giyen İngiliz futbolcular arasına girmiş oldu. 2022 yazında kulüpsüz kalan tecrübeli orta saha, 1 yıllık takım arama sürecinin ardından 2023'te emekli olmaya karar verdi.

PREMIER LİG'DEN İNŞAAT SEKTÖRÜNE

Futbolu bıraktıktan sonra inşaat sektörüne giren Drinkwater, şantiyeden fotoğraf paylaştı. Hayranları, 'Bir Premier Lig futbolcusunun sonu böyle olmamalı' derken; diğer bir kesim İngiliz isme destek çıktı. 34 yaşındaki isim, hayatından mutlu olduğunu belirttiği bir röportajda, "Para tüm sorunları çözmüyor. Ruh sağlığı, fiziksel sağlıktan daha önemli" demişti.