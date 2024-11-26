TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Barcelona'ya mı gidiyor? 100 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olarak herkesi şaşırtan ve Portekiz'de gösterdiği performansla da futbolseverleri kendisine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu için Benfica'nın serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirlemesinin ardından birçok takım yakında takibe geçti. Kerem için son iddia ise Barcelona... İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2024- 13:25