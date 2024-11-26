Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, istifa söylentilerinin ardından ilk kez toplandı.
Üyeler, olağan yönetim kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun arkasında olduklarını ifade ederek destek çıktı.
Pazar günü TFF'nin resmi sitesinden istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.
💥 A Spor Muhabiri @ErdemAkbs: Mevcut TFF, görevine kararlılıkla devam ediyor. Yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek veriyor. pic.twitter.com/rFd7vIGcgs— A Spor (@aspor) November 26, 2024