İtalya Serie A'nın 13'üncü haftasında Genoa, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

2-2 biten mücadelede Cagliari, 8'inci dakikada Razvan Marin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Genoa'da Morten Frendrup, 12'nci dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Genoa, 59'uncu dakikada Fabio Miretti'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Cagliari, bu gole bu kez 88'inci dakikada penaltıda Roberto Piccoli ile cevap verdi.

Genoa'da Mario Balotelli, 89'uncu dakikada oyuna dahil oldu.

Yeni teknik direktörü Patrick Vieira ile ilk maçına çıkan Genoa, puanını 11 yaptı. Cagliari de 11 puana yükseldi.