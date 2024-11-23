İtalya'nın iki dev takımı Milan ve Juventus, Serie A'nın 13. haftasında San Siro'da karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça 11'de başladı. Herhangi bir gol veya asist üretemeyen genç yıldız, 90+1. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Serie A puan durumunda Juventus 25 puanla 6. sırada, Milan ise 19 puanla 7. sırada yer aldı.

Serie A'nın 14. haftasında Milan sahasında Empoli'yi ağırlayacak, Juventus ise Lecce deplasmanına konuk olacak.