Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel sahasında Mainz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Holstein Kiel - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Holstein Kiel - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Mainz maçı 24 Kasım Pazar günü saat 17.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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