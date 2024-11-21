Son dakika spor haberleri | Kariyerine Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun merakla beklenen Youtube konuğu belli oldu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo, yeni açtığı YouTube kanalına hızlı bir giriş yapmış ve konuk edeceği çok önemli bir isimle interneti sallayacaklarını duyurmuştu.

Ronaldo'nun gizemli konuğunun kim olacağı merakla edilirken, bu kişinin Lionel Messi olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Ronaldo'nun Messi'yi kanalında ağırlayacağı ve ikilinin birlikte izlenme rekorları kıracakları ileri sürülmüştü.

Portekizli yıldızın, konuk edeceği gizemli isim belli olurken, konuk olarak Lionel Messi'yi bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

RONALDO'NUN KONUĞU: MR. BEAST

Ronaldo, YouTube kanalında konuk edeceği süpriz ismin Mr. Beast olduğunu açıkladı. İkili, 21 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de birlikte yayın yapacak.

Dijital dünyanın tanınan isimlerinden biri olan Mr. Beast'in YouTube kanalında 331 milyon abonesi var. Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan Ronaldo'nun YouTube kanalı an itibarıyla 67 milyondan fazla aboneye sahip.