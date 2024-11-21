Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr sahasında Al-Qadsiah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al-Qadsiah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al-Qadsiah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al-Qadsiah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al-Qadsiah maçı 22 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.