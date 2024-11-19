Son dakika spor haberi: Bir zamanlar Türkiye'de top koşturan ve kariyerine Japoya ekiplerinden Snafricce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Tolgay Arslan, kariyerine Japoya'da devam ediyor.

Bir zamanlar Türkiye'de Beşiktaş ile Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncu, gündeme ve Japonya futboluna dair açıklamalarda bulundu.

Tolgay açıklamalarında "Japonya futbolu tempolu, geleceği çok parlak ve altyapı çalışmaları çok başarılı. Her ligde Japon futbolcular görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca yıldız oyuncu milli takım için, "A Milli Takımımız çok genç ve parlak. İnşallah Ay-Yıldızlı ekip önümüzdeki Dünya Kupası'nda çok büyük başarılara sahip olur." dedi.