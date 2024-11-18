Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Çek Cumhuriyeti ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çek Cumhuriyeti ile Gürcistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÇEK CUMHURİYETİ - GÜRCİSTANMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.