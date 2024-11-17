Sırbistan - Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Sırbistan ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan ile Danimarka karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SIRBİSTAN - DANİMARKAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sırbistan - Danimarka maçı 18 Kasım Pazartesi günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.