UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Lihtenştayn ile San Marino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile San Marino karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lihtenştayn - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIHTENŞTAYN - SAN MARINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - San Marino maçı 18 Kasım Pazartesi günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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