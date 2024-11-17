Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Bulgaristan ile Beyaz Rusya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Beyaz Rusya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BULGARİSTAN - BEYAZ RUSYAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı 18 Kasım Pazartesi günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.