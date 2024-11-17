Ajax kulüp logosunu değiştirdi!

Kuruluşundan bu yana dünya çapında çok büyük başarılara imza atan Ajax, 34 yıl önceki logosuna geri döneceğini resmen açıkladı.

Hollanda ekibi, 2025/26 sezonundan itibaren klasik logoyu kullanmaya başlayavaklarını duyururken; Ajax CEO'su Menno Geelen, "Ajax 18 Mart'ta 125. yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar klasik logonun dönüşünü de içerecek. Taraftarlarmızın çoğunun bu dileği yıllardır beslediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ajax Yönetim Kurulu Başkanı Ernst Boekhorst ise, "125. yıl dönümü logoyu değiştirmek için uygun görünüyor. Böyle bir katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz." sözlerini sarf etti.