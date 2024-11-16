Norveç - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Norveç sahasında Kazakistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Norveç - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉Norveç - Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Kazakistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Norveç - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Kazakistan maçı 17 Kasım Pazar günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈