UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, Karadağ'a konuk oldu. İzlanda maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Orri Oskarsson ve 88. dakikada Isak Johannesson kaydetti.

Bu sonucun ardından İzlanda grupta 7 puana yükseldi. Karadağ ise puansız şekilde son sırada kaldı.

İzlanda gruptaki bir sonraki müsabakasında Galler'e konuk olacak. İzlanda bu maçı kazanırsa A Milli Takım'ın ardından gruptan çıkan 2. takım olacak. Hedefsiz kalan Karadağ ise sonraki maçta evinde A Milli Takım'ımızı ağırlayacak.