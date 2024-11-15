Karadağ - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karadağ sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Karadağ - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉Karadağ - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile İzlanda karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karadağ - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - İzlanda maçı 16 Kasım Cumartesi günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈