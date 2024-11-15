Juventus Paul Pogba ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu!

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus, Fransız yıldızı Paul Pogba ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı. İşte detaylar...

İtalya devlerinden Juventus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Fransız futbolcusu Paul Pogba ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Juventus yaptığı açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 itibarıyla sözleşmelerinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Kulüp, Paul'e profesyonel geleceği için en iyisini diliyor." ifadelerini kullandı.

MART 2025'E KADAR CEZALI

Doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edilen 31 yaşındaki futbolcunun cezası daha sonra 1.5 yıla düşürülmüştü. Bu ceza kapsamında Paul Pogba'nın sahalara dönüşü en erken Mart 2025'te olacak.