Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Macaristan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Macaristan maçı 16 Kasım Cumartesi günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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