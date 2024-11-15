Son dakika spor haberi: Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Gabon'a konuk oldu. Karşılaşmayı Kuzey Afrika ülkesi 5-1 kazanırken, Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri de bir gol kaydetti. İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Gabon ile Fas kozlarını paylaştı. Fas, rakibini 5-1'le geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Fas'a galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz (2), Jamal Harkass, Youssef En-Nesyri ve Ismael Saibari kaydetti. Gabon'un tek golüyse Denis Bouanga'dan geldi.

Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Sofyan Amrabat ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Fas bu sonuçla 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gruptaki 2. yenilgisini alan Gabon ise 7 puanla 2. sırada yer aldı.