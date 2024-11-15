Azerbaycan - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan sahasında Estonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Azerbaycan - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile Estonya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Azerbaycan - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - Estonya maçı 16 Kasım Cumartesi günü 17.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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